عنجهية الرجالة اسلوب حياة





كيف حالك استاذة نيفين اسفة هزعجك بمشكلة لكن انا زهقت من التفكير بلا نتيجة لعل الحل عندك باذن الله تعالي .. انا متزوجة من سنتين وعلي وفاق والحمد لله لكن مشكلة زوجي انه مغرور شوية حتي علية انا .. ودايما شايف انه الصح وماشي بدماغه دايما علي اعتبار ان كل الناس بهايم وهوة صاحب العقل الواعي .. وعنيد جدا وعصبي .. كل الصفات دي لكن هوة قلبه طيب وحنون لكن اول ما يبدآ يمارس الصفات دي بحس اني مفروسة جدا منه .. طيب انا اعرف ان ده وارد يحصل في شغله او مع حد مضايقة مثلا انما مع زوجته بمناسبة ايه ؟؟ انا مستغربة سلوكه جدا وبصراحة ساعات بمسك اعصابي وساعات بتفلت مني وندخل في خناقة لاني بقوله بطل العنجهية بتاعة الرجالة الفارغة دي .. بضايق منه جدا خصوصا ان كمان المحيطين بينا من المقربين لاحظه الحكاية دي وانا مش حابة حد يتكلم عن جوزي وحش وكلمته قبل كدة قلتله بطل الطريقة دي لانها بتدي احساس للاخرين بان اكن عندك نقص في حاجة وبتعوضه بالطريقة اللي انت بتتكلم بيها وطبعا يقفل الحوار علي خصام او خناقة .. بصراحة انا زهقت ومش عارفة اعمل معاه ايه او ايه التصرف السليم اللي يخليه يبدآ ياخد باله من ان اللي بيعمله ده بيقلل منه قدام الناس وقدامي كمان للاسف .. ارجو الرد واسفة علي الاطالة ولعلي الاقي عندك استاذة نيفين الحل المرضي ليه لاني في حالة غيظ حضرتك مش متخيلاها .. اشكرك كثيرا وفي انتظار ردك

مني فهمي





فضفضة

محررة الصفحة .. نيفين حجازي

صديقتي مني .. بطلب منك اولا انك تهدي .. وتعرفي حاجة مهمة جدا بتحصل بين معظم الناس وهي فكرة قبول الاخر اللي معظمنا بيقع في فخها .. قبول الاخر دة معني شامل يعي بالقطع انا مش شبهك ولا انتي شبه جوزك ولا هوة كربون من حد .. حتي الاخوات التوآم مختلفين في السلوكيات وعمليه الاستقبال والارسال وده طبيعي جدا بين كل الناس .. المشكلة هنا قبل ما ادخل في حلها هي اني الاول استوعب فكرة الاختلاف وابدآ ادرب نفسي علي قبول الاختلاف بشكل عام .. والخطوة اللي بعدها ابدآ افلتر التصرفات اللي بتزعجني واعملها خطة حوار غير مباشر مع الزوج ليستوعب انه علي الخط الذي يجعل الناس ينظرون اليه بشكل غير محبب .. لكن ازاي ده يحصل ؟؟ لان النوع دة من الناس ومثاله زوجك بيبقي معظم الوقت رافض للتغيير ورافض فكرة السلطة عليه او علي احكامه او تصرفاته وعادة الامور دي بتبقي مشكلتها من النشآة من وهو صغير في بيت والديه .. بمعني ادق تصرفات زوجك هي مش اكتر من رد فعل او تنيجة طبيعية لنشآة كان فيها شوية اخطاء في الصغر ادت الي بعض السلوكيات الغير مرغوب فيها .. يمكنك ان تعتمدي في البداية علي لفت انتباهه بمجموعة من الفيديوهات التي تتحدث عن التعديل السلوكي ومميزاته لكن احذري .. خليه يسمعها بالصدفة اكنك انتي اللي بتثقفي نفسك بيها واذا ضمنتي انه سمع ولو جزء بسيط منها معاكي ناقشيه فيها بصيغة انك انتي اللي خايفة تطلعي من الشخصيات دي وانتي مش واخدة بالك .. هوة في البداية ممكن يكون رد فعله سيء او حتي يشتم في الشخص اللي عامل الفيديو كنوع من المقاومة غير المقصودة لكن مع التكرار هيبدآ يدور حوار بينه وبين نفسه وعليكي ملاحظة الفرق من بعيد وبدون اي تعليق لان شخصية جوزك دي لا تقبل النقد بسهولة .. وحاولي طول الوقت في الفترة الاولي تتكلمي حول الموضوع بشكل عام وكانه لايخصه باي صلة والا ستجدي رد فعل عنيف او علي الاقل غير مرضي .. خليكي ذكية واتعاملي مع الموقف اكنك بتروضي طفل صغير كل ما هتواجهيه بعمله كل ما هيعاند .. صح الكلام ؟؟ .. خليكي صبورة في البداية وانا متآكده ان الامور هتتحسن .. ولما تحسي ان الموضوع ابتدا ياخد معاه شكل ايجابي عن الفترة الاولي ابدءي معاه مرحلة تانية وهية انك بتبحثي عن ثقافة التعاملات وثقافة التعديل السلوكي لان فيه نظرية صحيحة بتقول ان معظمنا بيبقي عنده بعض الطباع هية مش غلط لكنها بتجلب علي صاحبها المتاعب لانها غير مناسبه الظرف اللي بيعيش فيه ولا طبيعة الشخص الي قدامه .. ومن هنا تبدءي خطوة جديدة وانه ممكن يحاول يشترك معاكي لكن اعملي حسابك علي انه اول مرحلة في مشاركته هتبقي انه ينقدك انتي شخصيا .. معلش استحملي في البداية لكن واحدة واحدة هتلاقيه ابتدي ياخد باله من صغاءر تصرفاته بعدها مع الوقت هيبدآ يلاحظ كل تصرفاته .. معلش انا بتقل عليكي لكن الشخصيات اللي من النوع دة محتاجة صبر لو انتي باقية علي علاقة تمر بسلام . اتمنالك الصبر والمثابرة وابقي ابعتيلي ايه الاخبار وانا متاكدة باذن الله ان الامور هتتحسن كتير



