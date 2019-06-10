سيدة تسأل عن حكم إخراج الزكاة لأبناء شقيقتها.. وعلي جمعة يجيب

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وجهت سيدة سؤالا إلى الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، قائلة: "لي أخت توفت هى وزوجها وتركت 5 بنات وولد معاق.. هل يجوز إخراج الزكاة لهم".



ومن ناحيته أوضح "جمعة"، خلال إحدى حلقات الدروس الدينية المذاعة عبر صفحته على "اليوتيوب"، أنه يجوز إخراج الزكاة عليهم، ويمكن إخراج الزكاة كلها عليهم.

