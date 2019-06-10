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دي يونج يفاجئ نجم برشلونة ويتحدث عن مصير دي ليخت

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:08 م
دي يونج يفاجئ نجم برشلونة ويتحدث عن مصير دي ليخت
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أشاد فرينكي دي يونج ، لاعب خط الوسط الذي سيلعب في برشلونة الموسم المقبل ، بزميله في الفريق الكتالوني الدولي البرازيلي ارثر ميلو بعد خسارة هولندا في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وقال فرينكي الذي لم يشك في توافقه مع البرازيلي إنه لاعب رائع. إنه جيد للغاية وأريد حقاً أن ألعب معه. أنا متحمس للعب معه. بالطبع يمكننا اللعب معا ، لما لا؟.

وفيما يتعلق بمستقبل دي ليخت ، لم يرغب دي يونج في التعليق حيث قال إنه قراره. يجب أن يقرر مستقبله مع أسرته وأصدقائه وسنرى إلى أين يذهب.

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