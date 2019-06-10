وديع الجريء: المكتب التنفيذي للكاف قد يتخذ عقوبات اخرى ضد الترجي في صورة لجوئه للتاس.

أكد وديع الجريء رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم في تصريح لبرنامج الاحد الرياضي ان احد اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم قد اتصل به واعلمه ان النية لدى المكتب التنفيذي للكاف سوف تتجه لاتخاذ عقوبات جديدة ضد فريق الترجي الرياضي في صورة التجاء فريق الترجي للتاس .

يذكر أن المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم قد اتخذ في وقت سابق قرارا باعادة مباراة اياب نهائي دوري افريقيا لكرة القدم بين الترجي والوداد في ملعب محايد خارج تونس ودون حضور الجمهور.