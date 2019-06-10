"النقض" تويد أحكام المؤبد لمتهمي "اقتحام قسم كرداسة"

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 15 متهما محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة والسجن المشدد 15 سنة لـ7 متهمين و4 متهمين 10 سنوات ومتهم آخر 7 سنوات في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة.





وجاء نص الحكم كالاتي:





أولا: عدم قبول الطعن المقدم من الطاغنين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.





ثانيا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضعهم تحت مراقبة الشرطة والزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.





وكانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018. بمعاقبة نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان بالسجن المؤبد ومعاقبة ونصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلى عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة ومحمد حسنين وعبد السلام فتحي وأمير محمد بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة عمرو عصفور بالسجن لمدة 7 سنوات.





كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.



