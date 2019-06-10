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"النقض" تخفف الإعدام لمؤبد لمتهم في قضية "اقتحام قسم كرداسة"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:08 م
النقض تخفف الإعدام لمؤبد لمتهم في قضية اقتحام قسم كرداسة
محكمة - أرشيفية
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طارق حافظ
 
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قضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من المتهم أشرف محمد عيسى، وبتصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده وبمعاقبته بالسجن المؤبد في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة. 

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكما بالإعدام على المتهم وإلا أنه قام بالطعن بمفرده على الحكم الصادر أمام محكمة النقض. 

وكانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

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