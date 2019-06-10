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عاجل.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات

الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:08 م
عاجل.. بشرى سارة لأصحاب المعاشات
الدكتور محمود حسين
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رقية جمال
 
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قال الدكتور محمود حسين، عضو مجلس النواب، إن الجلسة العامة لمجلس النواب ناقشت بالأمس، مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات بنسبة 15%، بحد أدني 150 جنيها للزيادة، ووضع حد أدني للمعاش 900 جنيه؛ لرفع المعاناة عن كاهلهم في ظل ارتفاع الأسعار والاحتياجات الإضافية لهم من علاج وغيره، بحضور وزيرة التضامن ووزير مجلس النواب، وتم الموافقة مبدئيًا عليه.

وأضاف "حسين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصري" على فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الإثنين، أن وزيرة التضامن تحدثت عن أن هناك مصوغات بمجلس الدولة لكيفية سداد أموال أصحاب المعاشات المستحقة بناءً على حكم المحكمة، وهذه بشرى سارة لأصحاب المعاشات.

وتابع، أن هذا القانون بمجرد الموافقة عليه سيقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليه على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من 1 يوليو المقبل.
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