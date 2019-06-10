إصابة طالب بكسور إثر سقوطه من أعلى سور لجنة ثانوية عامة بدمنهور
الإثنين 10/يونيو/2019 - 01:06 م
إسلام أمين
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أصيب طالب ثانوي بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اثر سقوطه من أعلي سور لجنة مدرسة سليم البشرى بدمنهور وتم نقله لمستشفى دمنهور العام.
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بلاغا بسقوط الطالب "ياسين م.ع" لجنه 8 بمدرسة سليم البشرى بدمنهور من أعلي سور الدرج بالدور الأول خلال الوقت الفاصل بين امتحان مادتى الاقتصاد والاحصاء.
على الفور تم نقل الطالب الى مستشفى دمنهور العام، وانتقل المهندس احمد الرفاعى رئيس مجلس آمناء دمنهور للاطمئنان على الطالب، مؤكدا استقرار حالته وعمل غرز بسيطة لبعض الجروح.
كما ارسل محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة لجنة من المديرية لكل اللجان للتشديد على البعد عن الاسوار والشرفات.
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة عدد 31 ألف و956 طالب وطالبة بواقع 18 ألف و574 علمي علوم و3 آلاف و389 طالب وطالبة علمي رياضة و9آلاف و993 أدبي، وذلك بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الثمان عشر علي مستوي المحافظة.
وأكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث، مشددًا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ والتسيير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر بمنتهى الشفافية والنزاهة والحيادية والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول مع التأكد من تحقيق الشخصية الخاص بكل طالب.
ومن جانبه وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة باستعداد جميع اللجان لامتحانات الثانوية العامة وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة وكذا الاستراحات مع توفير اسطوانات الغاز بجميع الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة وقيام الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات والحرص علي عدم قطع التيار الكهربائي أثناء فترة عقد الامتحانات مع تكثيف أعمال النظافة خارج اللجان.
البداية كانت بتلقي غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بلاغا بسقوط الطالب "ياسين م.ع" لجنه 8 بمدرسة سليم البشرى بدمنهور من أعلي سور الدرج بالدور الأول خلال الوقت الفاصل بين امتحان مادتى الاقتصاد والاحصاء.
على الفور تم نقل الطالب الى مستشفى دمنهور العام، وانتقل المهندس احمد الرفاعى رئيس مجلس آمناء دمنهور للاطمئنان على الطالب، مؤكدا استقرار حالته وعمل غرز بسيطة لبعض الجروح.
كما ارسل محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة لجنة من المديرية لكل اللجان للتشديد على البعد عن الاسوار والشرفات.
ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالبحيرة عدد 31 ألف و956 طالب وطالبة بواقع 18 ألف و574 علمي علوم و3 آلاف و389 طالب وطالبة علمي رياضة و9آلاف و993 أدبي، وذلك بعدد 99 لجنة بالإضافة للجنة للمكفوفين بالإدارات التعليمية الثمان عشر علي مستوي المحافظة.
وأكد محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، تشكيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية لمتابعة سير الامتحان وربطها بغرفة العمليات الرئيسة بالمديرية لمتابعة سير الامتحانات والتدخل الفوري لحل أي طارئ قد يحدث، مشددًا على ضرورة توفير الجو الملائم والهادئ والتسيير على الطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر بمنتهى الشفافية والنزاهة والحيادية والالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة ومواجهة الغش ومنع تواجد الهواتف المحمولة والتنسيق والتعاون بين الجميع لحل المشاكل أولا بأول مع التأكد من تحقيق الشخصية الخاص بكل طالب.
ومن جانبه وجه اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة باستعداد جميع اللجان لامتحانات الثانوية العامة وتفعيل البروتوكول بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن والصحة والتموين والكهرباء والوحدات المحلية لاتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات وأوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير امتحان الثانوية العامة وكذا الاستراحات مع توفير اسطوانات الغاز بجميع الاستراحات وتزويدها بكافة وسائل الراحة والمعيشة وقيام الصحة بتوفير طبيب أو زائرة صحية في كل لجنة من لجان سير الامتحانات والحرص علي عدم قطع التيار الكهربائي أثناء فترة عقد الامتحانات مع تكثيف أعمال النظافة خارج اللجان.
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