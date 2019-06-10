هشام إبراهيم: اهتمام السيسي بالمواطن لضمان استمرار التحسن الاقتصادي

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قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن فترة ولايته الثانية ستركز على الإهتمام بالإنسان، وذلك لضمان الحفاظ واستمرار التحسن الاقتصادي الذي شهدته البلاد في الفترة الرئاسية الأولى للرئيس.



وأشار "إبراهيم"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن سلسلة التحين النسبي في العملة الوطنية مستمر، وهذا بفعل السياسات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة، مضيفًا أن تحسن قيمة الجنيه يخفف من الضغوط التي شعر بها المواطن بسبب ارتفاع الأسعار.



وأضاف أن تحسن قيمة الجنية سيجعل البنك المركزي أكثر قدرة على إتخاذ قرار بتخفيض سعر الفائدة، مؤكدا أن الدولة بكل مؤسساتها تسعى لتحسن وزيادة الاستثمارات في مصر.

