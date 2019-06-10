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الليلة.. شريف عامر يحاور أبطال مسلسل "قابيل" على "Mbc مصر"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:51 ص
الليلة.. شريف عامر يحاور أبطال مسلسل قابيل على Mbc مصر
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الفجر الفني
 
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يستهل الإعلامي شريف عامر، تقديم حلقات برنامجه "يحدث في مصر"، عبر قناة "Mbc مصر"، اعتبارًا من اليوم الاثنين، في الساعة العاشرة مساءً.

ويستضيف "عامر" خلال الحلقة، أبطال مسلسل "قابيل"، الذي عُرض في الماراثون الدرامي لشهر رمضان الماضي، وهم محمد ممدوح، ومحمد فراج وأمينة خليل، فضلًا عن المخرج كريم الشناوي.

ويتحدث أبطال "قابيل" خلال الحلقة عن كواليس العمل، وأبرز الصعوبات التي تعرضوا لها، وأسباب تحمس الأبطال للمسلسل، وكذلك ردود فعل الجمهور، لاسيما بعد التساؤلات التي حاوطت العمل طوال الشهر.

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