إصابة 7 أشخاص باختناقات في حريق مخزن أخشاب بالشرقية

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أصيب 7 أشخاص باختناقات اليوم في حريق شب بمخزن أخشاب بمركز أبو كبير في محافظة الشرقية.



وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد نشوب حريق في مخزن أخشاب بقرية هربيط التابعة لمركز أبو كبير ووقوع إصابات.



وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء بإشراف العميد أحمد الشوادفي مدير الحماية وتم إخماد النيران وأسفر ذلك عن حدوث تلفيات بكمية كبيرة من الأخشاب وإصابة 7 أشخاص باختناقات.



ومن جانبه قال الدكتور عصام فرحات مدير الرعاية العاجلة والحرجة بمديرية الصحة بالشرقية أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي وتحويل حالة إلى مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم.