المؤشر الرئيسي يقفز1.27% بالمنتصف وسط تداولات ضعيفة





واصلت مؤشرات البورصة المصرية،صعودها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأثنين،بدعم مشتريات العرب والأجانب و الذى يأتى مع حالة التفاؤل التى تسود الاسواق العالمية و الاعلان عن توصل فيون الهولندية لاتفاق مع الضرائب المصرية بشأن جلوبال مع استمرار تراجع السيولة بالاسهم لحين استقرار السهم





وتجاوزالمؤشر الرئيسي حاجز ال 14000 نقطة وصولا الى 14077 نقطة .. بدعم من شراء الاجانب علي قياديات المؤشر





وربح رأس المال السوقى في تلك اللحظات نحو 8.2 مليار جنيه ليصل عند مستوى 759.1 مليار جنيه.

وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 14,087.8 نقطة.





كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 603.9 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 1,541.86 نقطة









من جانبه أختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة امس الأحد ، بداية جلسات الأسبوع، بعد عطلة عيد الفطر ، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، مصحوباً بقيم تداول أقل من المتوسط ، مع حراك لبعض الأسهم ذات الأخبار المالية الايجابية.





وربح رأس المال السوقى بقيمة 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 750.989 مليار جنيه.

وعلي صعيد مؤشرات البورصة المصرية فقد ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 13911 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 2096 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 17244 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 601 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 1532 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 453 نقطة.









وبلغ حجم التداول على الأسهم 96.1 مليون ورقة مالية بقيمة 347 مليون جنيه، عبر تنفيذ 15.9 ألف عملية لعدد 150 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.17% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.34%، والعرب على 4.49% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 34.40% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.59%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 817 ألف جنيه، 22.6 مليون جنيه، 15.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 32.8 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، 247 ألف جنيه، على التوالى.

وارتفعت أسهم 97 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 18 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.



