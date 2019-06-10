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وكيل "تعليم" المنوفية: متواجد داخل غرفة عمليات تلقي الشكاوى

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:50 ص
وكيل تعليم المنوفية: متواجد داخل غرفة عمليات تلقي الشكاوى
مختار شاهين
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أحمد الباهي
 
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أكد مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، منذ قليل، لـ"بوابة الفجر" تواجده حاليًا داخل غرفة العمليات الخاصة بتلقي الشكاوى، وأنه على اتصال دائم بالـ77 لجنة للاطمئنان على سير الامتحانات.

جدير بالذكر أن مدارس المنوفية استقبلت اليوم، 29 ألف و166 طالبًا وطالبة مقسمين على 77 لجنة لأداء امتحاني مادتي الاقتصاد والإحصاء، ومن جانبه أشار اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية لتلقي أية شكاوى من الطلاب.

كما تؤدي مديرية الأمن واجبها من حيث تأمين المدارس واللجان والطلاب وعملية تسليم أوراق الإجابات، كما صرحت هيئة الإسعاف من قبل عن دفعها 10 سيارات ثابتة في كل مركز، و30 متحركة طوال أيام فترة الامتحانات لنقل الحالات الطارئة على الفور.
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