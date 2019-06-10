أولياء أمور الطلاب بالشرقية ينتظرون أبنائهم خارج اللجان رغم أشعة الشمس "صور"

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حرص العشرات من أولياء أمور بمحافظة الشرقية اليوم الاثنين التجمع أمام المدارس انتظارا لخروج أبنائهم الطلاب بعد تأدية امتحانات نهاية العام بمادتي الاقتصاد والإحصاء، ولم تمنعهم أشعة الشمس.



وقام الأهالي بالافتراش الأرصفة انتظارا لخروج أبنائهم من اللجان بعد أداء امتحانات مادتي الاقتصاء والاحصاء، وبعد انتهاء امتحان مادة الاقتصاد، وسارع ذوي الطلاب بمنحهم أطعمة ومشروبات من خلف البوابة الرئيسية للجان وأسوار المدرسة قبل ما أن يعودوا إلى مقاعدهم لاداء امتحان الإحصاء.



وكانت انطلقت أول أمس، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018-2019، بمحافظة الشرقية وسط إجراءات أمنية مشددة.