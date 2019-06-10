بيان هام لـ"الأرصاد" بشأن الطقس بدءا من اليوم

"الأرصاد": هناك تغير في حالة الطقس





قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك تغير في حالة الطقس اعتبارًا من اليوم، حيث أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ومستمر لمدة يومين.وأشار "عبدالعال"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن درجات الحرارة بنهاية الأسبوع ستعود لمعدلاتها الطبيعية، حيث ستصل درجة الحرارة على القاهرة إلى 33 درجة.ونوه بأن نسبة الرطوبة بدأت ترتفع عن الفترات السابقة، فسيزيد شعورنا بحرارة الطقس، مضيفًا أنه يمكن وصف الطقس بأنه لطيف على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري.