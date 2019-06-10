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"تعليم" المنوفية تكشف لـ"الفجر" حقيقة ضبط حالات غش في امتحانات الثانوية

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:46 ص
تعليم المنوفية تكشف لـالفجر حقيقة ضبط حالات غش في امتحانات الثانوية
الطلاب
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أحمد الباهي
 
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نفى مختار شاهين، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، منذ قليل، في تصريح لـ"بوابة الفجر"، وجود أية حالات غش في لجان امتحانات الصف الثالث الثانوي بمدارس المنوفية.

وبدأ طلاب وطالبات الصف الثالث الثانوي بمحافظة المنوفية، صباح اليوم الإثنين، امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء منذ الساعة التاسعة صباحًا، بعد أن عبروا عن سعادتهم من سهولة امتحان اللغة العربية، موضحين أنه كان في مستوى الطالب المتوسط.

وقد استقبلت مدارس المنوفية اليوم، 29 ألف و166 طالبًا وطالبة مقسمين على 77 لجنة لأداء امتحاني مادتي الاقتصاد والإحصاء، ومن جانبه أشار اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، أنه تم تشكيل غرف عمليات مركزية لتلقي أية شكاوى من الطلاب.

كما تؤدي مديرية الأمن واجبها من حيث تأمين المدارس واللجان والطلاب وعملية تسليم أوراق الإجابات، كما صرحت هيئة الإسعاف من قبل عن دفعها 10 سيارات ثابتة في كل مركز، و30 متحركة طوال أيام فترة الامتحانات لنقل الحالات الطارئة على الفور.
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