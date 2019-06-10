"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك
الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:44 ص
أية حمروشي
Advertisements
Advertisements
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، يشمل مدينة تبوك، ومحافظتَي البدع وتيماء، ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
Advertisements
المزيد عن: ليوم
- الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على نجران
- الأرصاد: غبار يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية في نجران
- "الأرصاد" تنبه من رياح سطحية مثيرة للأتربة والغبار على نجران
- الأرصاد تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
- الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
- الأرصاد تحذر منطقة نجران من رياح مثير ة للآتربة
- الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران
- "الأرصاد" تنبّه من رياح مثيرة للأتربة على تبوك
- "الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على منطقة تبوك
- عقب تنبيه "الأرصاد" .. "مدني نجران": اتبعوا الإرشادات اللازمة