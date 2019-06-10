"الأرصاد" تنبه من رياح مثيرة للأتربة والغبار على تبوك

Advertisements

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من نشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار ويحد من مدى الرؤية على منطقة تبوك، يشمل مدينة تبوك، ومحافظتَي البدع وتيماء، ويستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.



من جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.





