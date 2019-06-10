"سرق خزينة مكتب مستخلص جمركي".. القبض على عاطل بالسويس



والبداية عندما تبلغ لقسم شرطة السويس بمديرية أمن السويس من (مستخلص جمركى ببور توفيق) بإكتشافه سرقة خزينة من داخل مكتبه، وبها (مبلغ 35 ألف دولار، بعض الأوراق والمستندات، دفتر شيكات).





وتم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالسويس توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة (عاطل، سن 29، له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة الأربعين).





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن مبلغ ( 32 ألف دولار- 12800 جنيه- دفتر شيكات وبعض المستندات - 2 هاتف محمول).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط مرتكب واقعة سرقة خزينة من مكتب مستخلص جمركى ببور توفيق.