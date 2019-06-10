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وكيل "تعليم" الفيوم: غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى من الإحصاء

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:43 ص
وكيل تعليم الفيوم: غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى من الإحصاء
محمد عبد الله
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ريهام على
 
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أكد محمد عبد الله، وكيل مديرية التربية والتعليم بالفيوم، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق شكاوى بشأن أمتحان الأقتصاد لطلاب الثانوية العامة، اليوم الاثنين، والذي يجري وسط حراسة أمنية مشددة.

وتوجه اليوم طلاب القانوية العامة بشعبتيها بمحافظة الفيوم، إلى لجان الأمتحانات، حيث يؤدون بالفترة الأولى أمتحان الأقتصاد، ثم الأخصاء فى الفترة الثانية.

يذكر أن إجمالي عدد المتقدمين للأمتحان على مستوى المحافظة، 16579 طالبا + 7 طلاب مدرسة النور للمكفوفين، في 35 لجنة (34 لجنة + لجنة مدرسة النور للمكفوفين).
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