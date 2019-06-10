ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ماذا قدم أحمد حسام ميدو مع الوحدة السعودي قبل تدريب المقاصة؟

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:41 ص
ماذا قدم أحمد حسام ميدو مع الوحدة السعودي قبل تدريب المقاصة؟
ميدو
Advertisements
طباعة
محمد جمال
 
Advertisements

أعلن نادي مصر المقاصة عن تولي المدير الفني أحمد حسام ميدو، تدريب الفريق، خلال الموسم القادم بعد رجيل المدير الفنى طلعت يوسف، ويستعرض "الفجر الرياضي" أخر تجارب ميدو قبل العودة للدوري المصري.

قدم ميدو تجربة تدريبية مميزة في مسيرته مع الوحدة السعودي رغم أن المدة ليست كبيرة ولكنه لفت الإنظار، فتعاقد مع الفريق في ديسمبر 2018 ورحل في مارس 2019 أي قاد الفريق لمدة 4 شهور فقط.

ولعب الوحدة تحت قيادة ميدو 13 مباراة، فاز خلالهم في 6 مباريات وتعادل في 3 مباريات وخسر في 4 مباريات، ولكن لم يستمر ميدو بعد أزمة بسبب تويتة علي موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" مع أحد الجماهير، ولكن أكد المدرب المصري أن حسابه كان مخترق ولكن ذلك لم يغير شئ ورحل عن الفريق السعودي.

ويذكر أن ميدو درب الزمالك ووادي دجلة من قبل في مصر.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح خالد جلال مع الزمالك الفترة القادمة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
التصفيات المؤهلة ليورو 2020
أسبانيا
x
20:45
السويد