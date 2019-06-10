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كشف ملابسات ضرب وسرقة سائق "توك توك" بالإكراه في الهرم

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:41 ص
كشف ملابسات ضرب وسرقة سائق توك توك بالإكراه في الهرم
قوات الأمن
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكن رجال مباحث قسم الأهرام، من ضبط مرتكبي واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه بالجيزة.

والبداية عندما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد المواطنين، بقيام شخصان (حددهما) بإستدراج نجله (يعمل سائق توك توك، سن22) بالتوك توك قيادته إلى قطعة أرض زراعية بمنطقة كفر طهرمس بدائرة القسم، وهدداه بإستخدام سلاح نارى وأبيض (فرد خرطوش - كتر )، وإستوليا منه على مركبة "التوك توك" خاصته، ولدى محاولة نجله الهرب أطلق أحدهما عيارًا من الفرد فأصاب إبنه برش بفخذه الأيمن.

وعقب تقنين الإجراءات أسفرت الجهود عن ضبط المتهمان (سائق توك توك وعاطل، "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما السلاحين المستخدمين (فرد خرطوش- كتر)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن مركبة "التوك توك".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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