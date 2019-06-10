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القطاعات الاقتصادية في قطر تتأثر جراء سياسات تميم

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:40 ص
القطاعات الاقتصادية في قطر تتأثر جراء سياسات تميم
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