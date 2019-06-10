ننشر عقد رعاية نادي دمياط الرياضي

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وقع محمد أبو جنبة، رئيس نادي دمياط الرياضي، عقد رعاية مع شركة score للتسويق والإستثمار الرياضي للإشراف علي كافة الأنشطة الرياضية للفريق الأول وإنشاء اكاديميات رياضية للناشئين والبراعم أيضًا،بالقرية الأوليمبية برأس البر.



وحضر التوقيع مجلس إدارة النادي برئاسة محمد أبو جنبة وأ. محمود أبو زهرة مدير مديرية الشباب والرياضة بدمياط واللواءأحمد محي والمهندس أيمن المصري مديرا شركة score.



وأكد محمد أبو جنبة رئيس نادي دمياط الرياضى، ان التعاقد خطوة لانعاش النادي وتشجيع الاستثمار فيه ورعاية الناشئين وتوفير الدعم اللازم لهم.