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القبض على عاطل لسرقته شقة صاحب ورشة "ألوميتال" بحلوان

الإثنين 10/يونيو/2019 - 11:39 ص
القبض على عاطل لسرقته شقة صاحب ورشة ألوميتال بحلوان
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هبة عبد الحفيظ
 
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تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بنشوب حريق بشقة سكنية كائنة بأحد العقارات بكفر العلو دائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن الحريق بشقة كائنة بالطابق الأرضي بالعقار محل البلاغ ملك (صاحب ورشة ألوميتال، 38 سنة - مقيم محل البلاغ) نتج عنه احتراق جزء من أثاث المنزل وبعض الأوراق (دون إصابات)، وتم السيطرة على الحريق.

وتبين وجود بعثرة بمحتويات إحدى غرف الشقة، وبسؤال مالك الشقة قرر اكتشافه سرقة (هاتف محمول، مبلغ مالى قدره 1950جنيه، إكسسوارات حريمي) من دخل مسكنه، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.

فقد تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، 28 سنة، مقيم بدائرة القسم) وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تم ضبطه.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بتمكنه من التسلل إلى الشقة بأسلوب (التسلق والدخول من الشباك) والاستيلاء على المسروقات، وإضرام النيران بالشقة باستخدام "قداحة" كانت بحوزته فى محاوله لإخفاء معالم جريمته، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات أعلى سطح عقار تحت الإنشاء بجوار مسكنه، وباستدعاء مالك الشقة تعرف على المسروقات واتهمه بارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة

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