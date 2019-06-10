سهولة الاقتصاد يدفع طلاب الثانوية بالقليوبية للخروج مبكرا (صور)

أعرب عدد من طلاب الثانوية العامة بمحافظة القليوبية، عن ارتياحهم لسهولة امتحان مادة الاقتصاد، مما دفع بعض الطلاب الخروج مبكرا من اللجان قبل الموعد المقرر وطمأنة أولياء الأمور المتواجدين في محيط اللجان.





وأكد الطلاب بأن الامتحان سهل وجاء في مستوي الطالب المتوسط، ولم يوجد بالامتحان أي مشاكل.

وأدي الطلاب الامتحانات وسط تواجد أمني مكثف بمحيط اللجان، حيث فتحت لجان الامتحانات في موعدها.





وقال طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه يتابع لحظة بلحظة سير عملية الامتحانات بالثانوية العامة في ثاني يوم لها من خلال التواصل الدائم مع كافة غرف العمليات الفرعية المتواجدة داخل 89 لجنة على مستوى المحافظة بإجمالى 42 ألفًا و642 طالبا وطالبة.





وأشار إلى أن غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوي حتى الآن، موضحا إلي أنه جري تفعيل بروتوكولات التعاون بين مديريات التربية والتعليم والأمن والصحة والتموين ورؤساء المراكز والمدن كلُ فيما يخصه لتأمين سير لجان امتحانات الصف الثالث الثانوى، بالإضافة إلى تأمين خطوط نقل أوراق الأسئلة والإجابة والكنترول والعمل على منع الغش.





كما جري التنسيق مع أجهزة الصحة لتواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان والإسعاف تحسبًا لمواجهة أى ظرف طارئ، وتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للطلاب فى حالة حدوث ظرف صحى، والتنسيق مع أجهزة المحليات ومجالس المدن والأحياء والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة أولًا بأول بمحيط المدارس بنطاق دائرة المحافظة لتوفير جو صحى وملائم لأداء الامتحانات.









وشدد على مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة الشخصية لسير عملية الامتحانات بانتظام وتذليل جميع العقبات وحل المشاكل التى قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعى والتنسيق مع جميع الجهات مثل شركة الكهرباء لمواجهة أى أعطال كهربائية قد تحدث، وتوفير بديل آخر فى حالة انقطاع التيار الكهربائي والتأكيد على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين المنتدبين لتمر الامتحانات فى جو من الهدوء والسهولة على الطلاب وجميع المشاركين بالامتحانات.







