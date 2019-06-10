خبير اقتصادي: الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ستؤثر على كلا البلدين

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قال الدكتور علاء عبد الحليم، الخبير الاقتصادي، تعقيبًا على توقعات البنك الدولي بمزيد من الانخفاض في أسعار النفط، إن هناك ضعف في التجارة العالمية نتيجة الحرب بين الصين وأمريكا، والاختلاف على فرض رسوم جمركية بين الدول بما يؤثر سلبًا على أسعار النفط، فضلًا عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت رقم واحد في العالم في انتاج النفط بسبب النفط الصخري رخيص تكلفة الاستخراج.



وأضاف "عبد الحليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الاثنين، أن بعض المنتجين في الفترات السابقة تحسن إنتاجهم في النصف الثاني من 2018 ومتوقع أن تشهد مزيد من التحسن في 2019، وعلى رأسهم ليبيا بما يساهم في زيادة المعروض من النفط وبالتالي انخفاض أسعاره.



وعن فشل مجموعة العشرين في الدعوة لحل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، أكد، أن سيناريوهات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا متصاعدة فالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يستعمل العنف اللفظي، ويحاول تضييق الفرق في الميزان التجاري بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا أن صادرات الصين لأمريكا أكبر من واردتها من أمريكا، وجزء كبير من صادرات الصين مملوكة لشركات أمريكية 100%، والتصور أن هذا سيؤثر سلبًا على الصين فقط غير صحيح، فهذه الحرب سوف تؤثر على كلا البلدين.

