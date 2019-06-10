نيسان تعلن عن تغييرات في الإدارة العليا في إفريقيا

أعلنت نيسان اليوم عن تغييرات في الإدارة العليا لأفريقيا لدفع النمو المستدام في جميع أنحاء القارة.

مع الطلب المتزايد و تنامي السوق ، تعتبر إفريقيا اهم الوجهات لشركات صناعة السيارات العالمية.

تم تعيين مايك ويتفيلد ، العضو المنتدب حاليًا لنيسان جنوب إفريقيا و منطقي جنوب الصحراء الكبرى لأفريقيا ، العضو المنتدب لشركة نيسان موتورإيجيبت (NMEG). كما سيتولى منصب رئيس مجلس إدارة نيسان في منطقة أفريقيا الجنوبية. سيكون مقره في القاهرة وسيصبح تعيينه ساريًا اعتبارًا من 20 يونيو.

انضم مايك ، الرئيس السابق للرابطة الوطنية لمصنعي السيارات في جنوب إفريقيا (NAAMSA) ونائب رئيس الرابطة الإفريقية لمصنعي السيارات (AAAM) إلى نيسان في عام 1981 كمتدرب في إدارة التسويق.

ومنذ ذلك الحين ، شغل العديد من المناصب العليا في الشركة مما أدى إلى تعيينه في منصب العضو المنتدب لشركة نيسان جنوب إفريقيا في عام 2008. وتحت قيادته ، سجلت نيسان حصة سوقية قياسية في جنوب إفريقيا بأكثر من 10 ٪ في السنة المالية الماضية ، وهي أعلى نسبة في هذا القرن.

حل شينكيتشي إيزومي محل مايك في منصب العضو المنتدب لشركة نيسان جنوب إفريقيا. التحق شينكيتشي بشركة نيسان في عام 2001 وشغل العديد من الأدوار في المبيعات والتسويق والتخطيط حتي عُيِّن نائب العضو المنتدب في عام 2018 .





قبل انضمامه إلى جنوب إفريقيا العام الماضي ، كان يعمل في مقر نيسان الياباني المسؤول عن منطقة آسيا وأوقيانوسيا في نيسان ولديه أيضًا خبرة في العلامة التجارية العالمية Datsun .

يغادر كوهي مايدا الذي تم تعيينه العضو المنتدب لشركة نيسان موتورإيجيبت في أبريل 2018 لمتابعة فرصه اخرى في حياته المهنية.

وعلق بيمان كارجار، الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند في نيسان قائلاً: "لدى نيسان خطة لتحقيق نمو سريع ومستدام في إفريقيا. كنا أول من قام بتجميع السيارات في نيجيريا وطموحنا هو قيادة الطريق في تطوير صناعة السيارات في القارة.





"التعيينات المعلنة اليوم ستقود الأداء في الأسواق الأفريقية الرئيسية. يتمتع كل من مايك وشينكيتش بمعرفة واسعة بالسوق وخبرة متنوعة في صناعة السيارات. سوف يجلبون قيادة واضحة وتركيز قوي على العملاء لتحقيق النمو والأداء المطلوب. "







