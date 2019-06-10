تعرّف على نظام الموسم الجديد من دوري المظاليم

قرر مجلس إدارة الإتحاد المصري لكرة القدم على النظام الجديد لدوري القسم الثاني والثالث خلال الموسم المقبل 2019-2020.





ومن المقرر أن تقام مسابقة القسم الثاني، بنظام الثلاث مجموعات، وتتضمن كل مجموعة 12 فريق، على أن يتأهل الأول مباشرة من كل مجموعة للدوري الممتاز، ويهبط فريقان من كل واحدة للقسم الثالث.





كما يقام دوري القسم الثالث من 12 مجموعة، تتضمن كل واحدة 14 فريق، ويتأهل أول كل مجموعة مباشرة للقسم الثاني، بينما يهبط فريقان من كل مجموعة للقسم الرابع.