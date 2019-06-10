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وزارة الخارجية: إيران لم تطلب من روسيا تسليم أنظمة الدفاع إس-400

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:26 ص
وزارة الخارجية: إيران لم تطلب من روسيا تسليم أنظمة الدفاع إس-400
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مـحــمد حســــــــــين
 
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، اليوم الاثنين، أن إيران لم تطلب من روسيا تسليم أنظمة الدفاع الجوي من طراز إس-400.

ونقلت وكالة "فارس" للأنباء، عن "موسوي"، قوله: "لم نطلب من روسيا أن تبيع إس-400. لا نشعر حاليًا أننا بحاجة إلى أنظمة الدفاع هذه".

وظهرت تقارير إعلامية تزعم، أن روسيا رفضت طلب إيران لشراء أنظمة إس-400 في أواخر مايو. وقد دحضت موسكو بالفعل هذه الادعاءات.
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