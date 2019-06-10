وليد عبد اللطيف مديرا فنيا لجولدى

قرر مجلس إدارة نادى جولدى برئاسة هانى سعيد تعيين وليد عبد اللطيف مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم الذي يشارك في دوري القسم الثالث بمجموعة الجيزه خلفا لاحمد عبد الغني.





وأكد سعيد أن المجلس يدعم الجهاز الفني الجديد، ومنحه جميع الصلاحيات، مشيرا إلى انة جار تشكيل الجهاز المعاون بعد جلسة مع المدير الفني.





كما تم تعيين أشرف حامد مدير إدارة تسويق اللاعبين لفريق جولدي في الموسم المقبل.



