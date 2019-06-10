العثور على مفقود ليلة العيد "المالكي"

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أسهمت الصحف، في العثور على مفقود مكة المكرمة المُسِن "عمر حسن المالكي"؛ الذي أشارت إليه في تقريرٍ نشرته أمس، بعنوان: "في ليلة العيد وبقميص نوم فقد.. 6 أيام على اختفاء المالكي وذووه يناشدون".



تفصيلًا؛ قالت أسرة "المالكي"؛ البالغ من العمر 57 عامًا، والذي فقد ليلة العيد: إنهم تلقوا اتصالًا من أحد قراء يفيد بعد مشاهدته الخبر في الصحيفة، بأنه شاهد المفقود في حي الزاهر بالعاصمة المقدّسة.



وأشارت أسرته إلى أنهم عقب الاتصال من أحد القرّاء وفي أثناء بحثهم عن مفقودهم في أروقة الحي، وردهم اتصالٌ آخر من مستشفى الملك عبدالعزيز بالزاهر، يفيد بوجود المفقود في المستشفى ذاته، بعد أن تعرَّف على ملامحه من خلال خبر "سبق".



بدورهم، رفع ذوو المفقود شكرهم على إسهامها في الوصول إليه عقب غيابٍ دام ستة أيام.



وكانت قد نشرت أمس، تفاصيل اختفاء المُسِن "عمر حسن المالكي"؛ وسط مناشدات من أسرته لمساعدتهم على البحث عن مفقودهم، الذي يعاني اعتلالات نفسية، وفُقد ليلة العيد بحي النوّرية في مكة المكرّمة.





