"دهب" في قائمة ناشيونال جيوجرافيك لأجمل الشواطئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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احتلت مدينة دهب المركز الأول قائمة مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" لأجمل الشواطئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



وقالت المجلة: "تشتهر قرية الصيد البدوية السابقة في شبه جزيرة سيناء بمصر، والتي اشتهرت بأجواءها البوهيمية المريحة، بشعابها المرجانية، والتي تعد من بين أكثر المناطق الصحية في المنطقة".



ووفقًا للباحثين، تعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أكثر المناطق مرونة في مواجهة تغير المناخ.



وتابعت: "لا ينبغي تفويت الحياة البرية المنعزلة والمحمية البحرية في رأس أبو جالوم، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق "الجمال والقوارب.





واشتملت القائمة أيضا على شاطئ كايت بيتش في دبي، وشاطئ أولودينيز في تركيا وشاطئ صور في لبنان، وصلالة في سلطنة عمان.





