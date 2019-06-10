ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"دهب" في قائمة ناشيونال جيوجرافيك لأجمل الشواطئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:22 ص
دهب في قائمة ناشيونال جيوجرافيك لأجمل الشواطئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
Advertisements
طباعة
هديل هاشم
 
Advertisements
احتلت مدينة دهب المركز الأول قائمة مجلة "ناشيونال جيوجرافيك" لأجمل الشواطئ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت المجلة: "تشتهر قرية الصيد البدوية السابقة في شبه جزيرة سيناء بمصر، والتي اشتهرت بأجواءها البوهيمية المريحة، بشعابها المرجانية، والتي تعد من بين أكثر المناطق الصحية في المنطقة".

ووفقًا للباحثين، تعد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر من أكثر المناطق مرونة في مواجهة تغير المناخ.

وتابعت: "لا ينبغي تفويت الحياة البرية المنعزلة والمحمية البحرية في رأس أبو جالوم، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق "الجمال والقوارب.


واشتملت القائمة أيضا على شاطئ كايت بيتش في دبي، وشاطئ أولودينيز في تركيا وشاطئ صور في لبنان، وصلالة في سلطنة عمان.


Advertisements
المزيد عن: ناشونال جيوجرافيك دهب بيئة البحر الاحمر البحر الأحمر
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي