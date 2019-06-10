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المبعوث الأمريكي لأفغانستان يطلق حملة جديدة بشأن المحادثات مع "طالبان"

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:18 ص
المبعوث الأمريكي لأفغانستان يطلق حملة جديدة بشأن المحادثات مع طالبان
طالبان
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محمد حسين
 
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قال المبعوث الأمريكي لأفغانستان، زلماي خليل زاد، إنه يعقد اجتماعات مع مسؤولي كابول اليوم الإثنين، سعيًا لتحقيق جولة جديدة من المحادثات الأفغانية - الأفغانية، والتي وصفها بأنها ضرورية لحل حرب البلاد التي دامت 18 عامًا.

 

وتقوم طالبان بهجوم شبه يومي، وتسببت في خسائر فادحة للقوات الأفغانية، وتسيطر الآن على نصف أفغانستان. في غضون ذلك، قامت واشنطن بتسريع الجهود لإيجاد حل سلمي للنزاع وتضغط من أجل إجراء محادثات مباشرة بين طالبان وكابول.

 

في هذه الأثناء، يجتمع مسؤولون أفغان وباكستانيون من مجموعة مكلفة بإيجاد طرق للتعاون في مجال تبادل المعلومات الدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية في إسلام أباد.

 

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