القاضي: صدرنا تمور إلى 63 دولة.. وحققنا أرقام غير مسبوقة في 2018
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:15 ص
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور أمجد القاضي، مدير تكنولوجيا الأغذية بوزارة الصناعة، إن مصر أكبر منتج في العالم للتمور، حيث ننتج حوالي 18% من حجم الإنتاج العالمي للتمور، وربع الإنتاج العربي للتمور.
وأشار "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "واجهة الصحافة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في إدخال أصناف تصديرية جديدة، لافتًا إلى أن مصر صدرت 50 ألف طن من التمور خلال 2018، وهو رقم غير مسبوق، بقيمة 50 مليون دولار.
وأوضح أن متوسط سعر تصدير طن التموين ارتفع، حيث وصل إلى 1000 دولار، مضيفًا أن مصر صدرت إلى 63 دولة.
وأشار "القاضي"، خلال حواره ببرنامج "واجهة الصحافة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على التوسع في إدخال أصناف تصديرية جديدة، لافتًا إلى أن مصر صدرت 50 ألف طن من التمور خلال 2018، وهو رقم غير مسبوق، بقيمة 50 مليون دولار.
وأوضح أن متوسط سعر تصدير طن التموين ارتفع، حيث وصل إلى 1000 دولار، مضيفًا أن مصر صدرت إلى 63 دولة.
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