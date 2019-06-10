مجموعة سرية على "واتس آب" تتداول امتحان الاقتصاد للثانوية (صورة)
الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:14 ص
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تداولت مجموعات سرية على الواتس آب بين طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الاقتصاد وذلك بعد 8 دقائق من بدء الامتحان، حيث بدأ الامتحان فى الساعة التاسعة صباحًا.
وقام الطلاب بتداول الامتحان عبر الواتس آب فى الساعة الـ 9 صباحًا و8 دقائق، وتم تداول الامتحان أيضًا على صفحات الفيس بوك بعد بدء الامتحان بـ 10 دقائق.
جدير بالذكر أن اليوم الإثنين الموافق 10/6/2019 يخوض طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد 595344 طالبا طالبة.
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