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مجموعة سرية على "واتس آب" تتداول امتحان الاقتصاد للثانوية (صورة)

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:14 ص
مجموعة سرية على واتس آب تتداول امتحان الاقتصاد للثانوية (صورة)
أرشيفية
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تداولت مجموعات سرية على الواتس آب بين طلاب الثانوية العامة امتحان مادة الاقتصاد وذلك بعد 8 دقائق من بدء الامتحان، حيث بدأ الامتحان فى الساعة التاسعة صباحًا.

وقام الطلاب بتداول الامتحان عبر الواتس آب فى الساعة الـ 9 صباحًا و8 دقائق، وتم تداول الامتحان أيضًا على صفحات الفيس بوك بعد بدء الامتحان بـ 10 دقائق.

جدير بالذكر أن اليوم الإثنين الموافق 10/6/2019 يخوض طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية، والعلمية الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء بإجمالي عدد 595344 طالبا طالبة.

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