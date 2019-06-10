عبد الفتاح عبد الرازق مديرا فنيا لكفر الشيخ بالقسم الثالث





قرر الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ تعيين عبد الفتاح عبد الرازق لاعب المنصورة الأسبق، مديرا فنيا بالموسم المقبل من دوري القسم الثالث.





وسبق لعبد الرازق العمل في تدريب بلطيم ودسوق، قبل أن يتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الكفراوي، على أن يتم تشكيل الجهاز المعاون خلال الإجتماع القادم مع مسؤولو كفر الشيخ.





يذكر أن عبد الرازق لعب من قبل لأندية منتخب السويس والمنصورة والشرقية بالدوري الممتاز، والكروم والشرقية للدخان وكفرالشيخ، بالقسم الثاني، كما لعب لمنتخب مصر العسكري.





وهبط الفريق الكفراوي مؤخراً من دوري القسم الثاني، برفقة مركز شباب تلا، والجزيرة، وسيدي سالم.