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سر حيرة أجيري قبل ودية تنزانيا

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:07 ص
سر حيرة أجيري قبل ودية تنزانيا
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الفجر الرياضي
 
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يعيش خافيير أجيري المدير الفنى للمنتخب الوطني حيرة بسبب مركز حراسة المرمى فى ودية تنزانيا المقرر لها يوم 13 من شهر يونيو الجارى.

واختار الجهاز الفني أربعة حراس فى القائمة المرشحة للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية، هم محمد الشناوى حارس الأهلى، وأحمد الشناوى حارس بيراميدز، ومحمود عبدالرحيم "جنش" حارس الزمالك، ومحمد أبوجبل، حارس سموحة، إلا أنه سيتم استبعاد حارس منهم فى الفترة المقبلة.

ويدرس أجيرى مشاركة محمد الشناوى فى ودية تنزانيا، باعتباره صاحب خبرات طويلة سواء مع فريقه أو المنتخب المصرى، فضلا عن أنه كان حارس مصر فى مونديال روسيا 2018.

ويفضل أحمد ناجى، مدرب حراس مرمى المنتخب، مشاركة أحمد الشناوى فى المباراة منذ بدايتها باعتباره الأكثر جاهزية بشكل أكبر.
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