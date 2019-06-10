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لحظة فِرار سكان من حريق في مبنى بلندن

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:09 ص
لحظة فِرار سكان من حريق في مبنى بلندن
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أية حمروشي
 
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أوضحت مقاطع فيديو مروعة لحظات فِرار السكان من حريق هائل شبّ في مبنى من ستة طوابق بضاحية باركينج - شرقي مدينة لندن.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد أسفر الحادث عن احتراق 20 شقة سكنية بشكلٍ كامل، حيث أصبح سكانها بلا مأوى خلال ساعة واحدة فقط.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن، يوم الأحد، أنه لم ترد تقارير عن وقوع مصابين من جرّاء الحريق.

وذكرت إدارة الإطفاء في لندن، أن نحو 100 رجل إطفاء تعاملوا مع الحريق الذي شبّ في ستة طوابق بإحدى البنايات السكنية.

وقبل نحو عامين، شبّ حريقٌ في برج جرينفل الشاهق المخصّص للسكن الاجتماعي بغرب العاصمة في منتصف الليل؛ ما أسفر عن مقتل 71 شخصًا في أدمى حريقٍ منزلي منذ الحرب العالمية الثانية.



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