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جموع غفيرة تشيع مدير تعليم مكة "الثقفي" فجرًا على وقع الدموع

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:04 ص
جموع غفيرة تشيع مدير تعليم مكة الثقفي فجرًا على وقع الدموع
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أية حمروشي
 
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أقيمت جموع غفيرة، اليوم، بتشيع جثمان القائد التربوي "عبدالله الثقفي" إلى مثواه الأخير في مقبرة شهداء الحرم بالشرائع؛ وذلك بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الفجر في المسجد الحرام.

وكان المجتمع التعليمي قد فُجع، أمس الأحد، بوفاة القائد التربوي عبدالله الثقفي، الذي أدار دفة التعليم خلال الثلاثة عشر عامًا الماضية، متنقلًا بين جدة ومكة، وتم ترقيته قبل نحو أسبوعين مديرًا عامًا للتعليم بمنطقة مكة المكرمة مع تكليفه بالعمل مديرًا لتعليم جدة.

وتعرض"الثقفي" لجلطة قبل أيام دخل على إثرها المستشفى، ولم تمهلة طويلًا.

وقد احتضنت مقبرة شهداء الحرم الواقعة خلف حجز السيارات بالشرائع بمكة المكرمة، صباح اليوم، جثمان "الثقفي"، وسط دموع من محبية وذوية والمجتمع التعليمي؛ سائلين الله -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.


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