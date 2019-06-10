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فالفيردي ينهي إجازته وينتظر حسم المصير مع برشلونة

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:02 ص
فالفيردي ينهي إجازته وينتظر حسم المصير مع برشلونة
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كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عاد من رحلته بعدما قضى بضعة أيام من الراحة.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية إن فالفيردي مدرب برشلونة سيلتقي هذا الأسبوع مع المدير العام بيب سيجورا والسكرتير الفني للنادي إريك أبيدال.

قضى إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة لكرة القدم مؤخراً بضعة أيام من الراحة بعد الانتهاء من الموسم مع الإقصاء المؤلم ضد ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا والهزيمة في نهائي كأس كوبا ديل ري على يد فالنسيا.

من المتوقع أن تجتمع ادارة برشلونة هذا الأسبوع  مع المدرب عن طريق المدير العام بيب سيجورا والسكرتير الفني إريك أبيدال للحديث عن الإصابات والصفقات وحسم مصيره.
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