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"الجوازات": عدم تجديد "هوية مقيم" قبل انتهائها يعرض صاحبها للعقوبات

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:03 ص
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أية حمروشي
 
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أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، ومنها عدم الالتزام بتجديد "هوية مقيم" قبل انتهائها، يعرض صاحبها للعقوبات المقررة نظاميًا، وتصل إلى الإبعاد.

وأكدت "الجوازات" أن عقوبة عدم تجديد "هوية مقيم" في المرة الأولى هي الغرامة المالية وقدرها 500 ريال، وعند تكرار المخالفة للمرة الثانية تضاعف العقوبة لتصل إلى غرامة مالية قدرها 1000 ريال، وفي حين تكرار المخالفة للمرة الثالثة فسيُبعد المخالف عن البلاد.

وأضافت "الجوازات"، أنه يمكن التأكد من مدة سريان "هوية مقيم" وتجديدها عبر الدخول إلى منصّة الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية "أبشر"، أو عبر بوابة "مقيم" الإلكترونية، مشددةً على ضرورة التقيد بالأنظمة والتعليمات، والمبادرة بتجديد "هوية مقيم" قبل ثلاثة أيام على الأقل من تاريخ انتهائها، وذلك تفاديًا لتطبيق العقوبات المقررة نظاميًا بحق المخالفين.ض


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