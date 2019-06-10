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تواجد أمني مكثف أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بأداب المنصورة

الإثنين 10/يونيو/2019 - 10:03 ص
تواجد أمني مكثف أمام لجان امتحانات الثانوية العامة بأداب المنصورة
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محمد كشك
 
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قاد العميد ممدوح الحصي مدير مرور الدقهلية والعميد حسام الجداوي مأمور قسم أول المنصورة، قوات تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بمنطقة مجمع أداب المنصورة.


انتشرت تعزيزات أمنية مشددة لتأمين لجان الثانوية العامة علي مستوي محافظة الدقهلية، وطوقت اللجان بالحواجز الحديدية لمنع اولياء الأمور من الاقتراب أمام اللجان.

ويؤدي الامتحان٤٣ ألف٦٣٢ طالب وطالبة ١٤ الف٦٤٢طالب وطالبه ادبى و٢٠٠٨٨طالب وطالبه علمى علوم و٨٤٧٠ طالب وطالبة علمى رياضة و٩٣٦٩ طالب وطالبة منازل و٤٦٥طالب وطالبة خدمات، وذلك أمام ١١٤ لجنة ما بين ١١٢ لجنه ولجنة السجن ولجنة المتفوقين بجمصة

ومن المقرر انتهاء مارثون الامتحانات يوم ٣ يوليه القادم.

وأوضح وكيل تعليم الدقعلية أنه تم تخصيص٤٤ استراحة، ٢٧ رجالى ١٧ سيدات وتم تجهيز الاستراحات وتوفير سبل الراحة للمقيمين فيها، وتم عمل برتوكولات تعاون مع مديرية الأمن لتأمين اللجان الامتحانيه ومركز توزيع الأسئلة، ومديرية الصحة لتوفير طبيب لكل لجنه اوزائرة صحيه، والتموين لتوفير احتاجات الملاحظين المقيمين بالاستراحات.

وجرى تجهيز اللجان الامتحانيه بالمراوح والاضاءة الكافية وتم عمل صيانه كامله بكل اللجان الامتحانيه لدورات المياه وتزويدها بالمنظفات.

وصرح عبد الرؤوف، أنه أصدر تعليماته لرؤساء اللجان بضرورة الحزم ومنع الغش بكل صوره، وتوفير الراحة والهدوء للطلاب داخل اللجان، ومنع اصطحاب واستخدام التليفون المحمول للطلبه والملاحظين داخل اللجنة، ووضع التعليمات الامتحانيه في مكان بارز وواضح للجميع وكذلك وضع اللوائح لارشاديه للجنة للتسهل على الطلبة معرفه لجانهم.
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