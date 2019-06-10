اختاري مكياج زفافك على طريقة نجمات العالم

ألهمتنا نجمات العالم بصيحات مكياج فخمة ومترفة، وبسيطة، لذا إليكِ مجموعة من الصور التي يمكن أن تعتمديها على ظلال جفون بدرجات أقرب للون بشرتك، مع ماسكرا كثيفة توسع عينيك، كهذا اللوك من النجمة Sara Sampaio سارة سامبايو.





أما إذ كنت تبحثين عن اللوك البرونزي باعتماد الألوان الترابية، فقد أعجبنا هذا اللوك من العارضة العالمية جيجي حديد Gigi Hadid، باعتماد البلاشر البرونزي، مع لمسة من الميتالك حول عينيها، والايشادو البيج الداكن، ويبدو أنها اختارت كريم أساس داكن بدرجة عن لون بشرتها الحقيقي، لتحصل على اللوك الساحر.





العيون اللوزية قد يناسبها مكياج العيون السموكي الناعم، كهذا الذي اختارته kendall jenner كيندال جينر، مع سحبة العيون بالأيشادو، وماسكارا خفيفة، مناسبة لصاحبات العيون السوداء، وأعجبنا اختيارها للون أحمر الشفاه الغلوس الوردي الرائج بشدة هذا الصيف.





إن كنت تبحثين عن الألوان النود، فالنجمة Margot Robbie مارغوت روبي، قد اعتمدت هذا اللوك بتطبيق بسيط لا يخلو من الترف، مع اللون الابيض الثلحي فوق الجفن العلوي، وأحمر الخدود الوردي، والغلوس الوردي.





من الممكن أن تجربي الأيلاينر الطائر للعيون الضيقة، مع أحمر الشفاه الغلوس، والبلاشر الخوخي أو الوردي، ورموش كثيفة من الأطراف، لتحصلي على لوك أنثوي وملكي، كهذا الذي اختارته النجمة Alessandra Ambrosio أليساندرو أمبروسيو.