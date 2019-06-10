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البرلمان الإيراني يقر مشروع اتفاقية مؤقتة لإنشاء منطقة تجارية حرة مع الاتحاد الأوراسي

الإثنين 10/يونيو/2019 - 09:52 ص
البرلمان الإيراني يقر مشروع اتفاقية مؤقتة لإنشاء منطقة تجارية حرة مع الاتحاد الأوراسي
البرلمان الايراني
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وكالات
 
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أقر البرلمان الإيراني مشروع الاتفاقية المؤقتة لإنشاء منطقة تجارية حرة بين طهران والاتحاد الجمركي الأوراسي.

 

ونقلت وكالة "أنباء فارس" الإيرانية، اليوم الاثنين: "أقر مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) مشروع الاتفاقية المؤقتة لإنشاء منطقة تجارية حرة بين إيران والاتحاد الجمركي الأوراسي والدول الأعضاء فيه".

 

ولفتت الوكالة إلى أن البرلمان أقر الاتفاقية "الجلسة العلنية التي عقدت برئاسة علي لاريجاني".

 

وأضافت الوكالة: "البند الثالث في مشروع الاتفاقية الذي أقره البرلمان ينص على تكليف وزارة التجارة والصناعة والمعادن الإيرانية بتقديم تقرير سنوي للجان البرلمانية المعنية لتقييم أداء الاتفاقية بهدف تنمية الأسواق التصديرية والحؤول دون الإضرار بالمنتجين المحليين".

 

وتابعت الوكالة: "فوض البند الخامس وزارة التجارة والصناعة والمعادن وبعد استصدار إذن من البرلمان، بتقديم قائمة السلع وتسعيرات التعريفة التفضيلية في إطار الاتفاقية."

 

وتأسس الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مطلع 2015 على أساس الاتحاد الجمركي بين روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان، إلى أن انضمت إليه أرمينيا وقرغيزستان في السنة نفسها.

 

واجتمع رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أرمينيا نهاية نيسان/أبريل الماضي.

 

وتدعو روسيا لمضاعفة الجهود لتطوير عمليات التكامل الأوراسي.

 

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين طرح مبادرة إقامة الشراكة الاقتصادية التجارية الشاملة في أوراسيا بمشاركة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي والصين خلال منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي في عام 2016، ليصبح ذلك أول خطوة لتشكيل الشراكة الأوراسية الكبرى.

 

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