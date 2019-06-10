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منتخب نيجيريا يصل الإسماعيلية استعدادا لكأس الأمم

الإثنين 10/يونيو/2019 - 09:52 ص
منتخب نيجيريا يصل الإسماعيلية استعدادا لكأس الأمم
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علي نبوي
 
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وصلت بعثة منتخب نيجيريا إلى مدينة الإسماعيلية استعدادا لخوض مباريات المجموعة الخامسة من كأس الأمم الإفريقية، مصر ٢٠١٩ والتي تنطلق يوم ٢١ يونيو الجاري.

ويقع المنتخب النيجيري في المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها على إستاد الإسكندرية ويضم معه منتخبات مدغشقر وبوروندي بالإضافة إلى منتخب غينيا.

ويقيم منتخب النسور الخضراء معسكرا تدريبيا في مدينة الإسماعيلية يخوض خلاله مباراة ودية يوم ١٦ يونيو الجاري أمام السنغال قبل التوجه للإسكندرية تمهيدا لخوض أول مباراة رسمية بالمجموعة أمام بوروندي يوم ٢٢ يونيو.

وكان في استقبال بعثة منتخب نيجيريا لدى وصولها لمدينة الإسماعيلية محمد شيحة مدير المجموعة لتسهيل إجراءات الانتقال والإقامة وتسكين البعثة.

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