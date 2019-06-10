ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

"تطوير النخيل": مصر بها 15 مليون نخلة.. والأولى في الإنتاج على مستوى العالم

الإثنين 10/يونيو/2019 - 09:53 ص
تطوير النخيل: مصر بها 15 مليون نخلة.. والأولى في الإنتاج على مستوى العالم
أرشيفية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، إن عدد النخيل المنزرع في مصر يبلغ 15 مليون نخلة على مستوى الجمهورية.

وأشار "جاد الله"، خلال حواره ببرنامج "واجهة الصحافة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أن الأصناف الرطبة من التمور تمثل 52% من حجم الإنتاج، والأصناف الجافة تمثل 3%، والأصناف النصف جافة تمثل 25%.

وأضاف أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم في إنتاج التمور، حيث ننتج 1.7 مليون طن، لافتا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثامنة في عملية التصدير.

Advertisements
المزيد عن: زراعة النخيل تطوير النخيل التخيل 15 مليون نخلة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي