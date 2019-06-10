"تطوير النخيل": مصر بها 15 مليون نخلة.. والأولى في الإنتاج على مستوى العالم





قال الدكتور عز الدين جاد الله، مدير المعمل المركزي لأبحاث وتطوير النخيل، إن عدد النخيل المنزرع في مصر يبلغ 15 مليون نخلة على مستوى الجمهورية.وأشار "جاد الله"، خلال حواره ببرنامج "واجهة الصحافة" المذاع عبر قناة "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، إلى أن الأصناف الرطبة من التمور تمثل 52% من حجم الإنتاج، والأصناف الجافة تمثل 3%، والأصناف النصف جافة تمثل 25%.وأضاف أن مصر تحتل المركز الأول على مستوى العالم في إنتاج التمور، حيث ننتج 1.7 مليون طن، لافتا إلى أن مصر تحتل المرتبة الثامنة في عملية التصدير.