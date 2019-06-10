الطالع الفلكى الإثنين 10/6/2019..جَمَال زَهْرَة!









*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى العذراء ،ويدخل الميزان فى الثانية والنصف بعد مُنتصف الليلة/فجر غدٍ الثلاثاء ، بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الأسد ، ويدخل العذراء فى الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو – 21 يونيو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من 15 مايو - 15 يونيو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الثّريّا من 7 يونيو - 19 يونيو.





اليوم 3 بَؤونَة قبطى، 10 حُزَيْرَان رُومى، 6 شوّال ، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (إنتا فُوء وهُمّا تحت)-بَلاش إفْتِرِا ، العَظَمَة لله وَحدُهْ. (فريد شوقى من فيلم إبن الحتّة-1968)

*القمر فى العذراء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الشّمس فى الجَوْزَاء مُقابلة المُشترى فى القوس -غربيّاً - تُروبِيكَال سِيسْتِمْ)





الشّمس فى الجَوْزَاء فى مُقابلة/مُواجهة تامّة 180 درجة مع المُشترى فى القوس ، تكون هذه المُواجهة فى أدق درجاتها بمشيئة الله تَعَالى فى تمام الخامسة و 27 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





الشمس/الأنا فى بُرج المهارات الكلاميّة والقدرات الذّهنيّة الجَوْزَاء فى مواجهة مع المكانة الإجتماعية اللامعة والدرجات العلمية العليا والأسفار البعيدة والتى يرمز لها المُشترى فى بيته برج القوس ، هذا (قد) يعنى أن تكون عباراتك راقية وأسلوبك مُهذّب ما قد يُمكّنك من التواصل مع أفراد من كريمة المُجتمع ، قدراتك الذهنيّة الحادة تُثبت نفسك بها أمام لجنة إختبارك فى مناقشة رسالة الماجيستير أو الدكتوراه ، كما أن قدرتك مُدهشة على التواصل مع المُجتمعات الأجنبية فى البلاد البعيدة إن كنت مهاجراً جديداً على تلك البلاد ما يُسهل لك حياتك الجديدة.





الجانب السلبى لهذا الإتصال الفلكى (قد) يكون من خلال التكبّر والتعالى بالعبارات والألفاظ مع من هم أقل منك فى المال والثروة أو المكانة الإجتماعية ، فإن كنت من من رُتبة إجتماعية راقية أو مُرتفعة فلايعنى هذا أن تكون كرامة المراتب الأقل عُرضةً للسخرية أو الإستخفاف من جانبك.





*اليوم يُوافق ذكرى ميلاد الفنانة الرّاحلة زَهرة العُلا رَحِمَها الله فلا تبخل عليها بالفاتحة.





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: ضع فى ذهنك أنّ الجميع لايتميّزون بالإتزان العقلى وعليك تجاهل حماقات البعض لتسير الحياة ، هذا يشمل دهماء قد تقابلهم فى الطريق.





برج الثور: إستعادتك لأمل مفقود لوظيفة أو صفقة أو أموال فقدت الأمل فيها مرتفعة،بادربقرع الباب من جديد على الآمال المفقودة إن كانت الإشارات إيجابيّة.





برج الجوزاء: أسلوبك المُغلف بالمنطقيّة واللطف يُحرج خصمك ويُجبره على التخلى عن عناده والتفكير بمرونة وبالحلول الوَسَط ، الكلمة الزّين تقضى الدّيْن.





برج السّرطان: الجواب بيبان من عنوانه، مقولة تتذكرها عند تقديم شخص مشكوك فى نزاهته أو مستند مشكوك فى صحّته، صدّق إحساسك وخذ وقتك الكافى من الفحص.





برج الأسد: بريستيجك مهم لك للغاية ، هذا يعنى المزيد من الجديّة فى عملك و الإقلال من مُمازحة الآخرين بمناسبة أو بدون مناسبة.





برج العذراء: إبحث عن الكَيْف وليس الكَمّ، عن الجودة وليس السعر،رغبتك المُلحّة فى السرعة قد تكون على حساب جودة عملك، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الميزان: ساعد نفسك قبل أن تساعد الآخرين،الإتزان النفسى والصحى يعنى أداء فروضك الدينية واستشارة الطبيب لجسدك ، فاقد الشيئ لايُعطيه.





برج العقرب: إستعمالك لمهارة تقسيم الوقت يعنى إنهاء أكثر من عمل،على الأقل تأكد من إنهاء جزء من تلك الأعمال بصورة نهائيّة، مالا يُدرك كله لايُترك كله.





برج القوس: لاتكن مُتحرّراً فى أفكارك فيما يخص التصرفات الأخلاقيّة ،بعض الأشياء يكمن سرّ جمالها فى أنّها قديمة لاتتطوّر ومنها الأخلاقيّات والقِيَم العليا.





برج الجدى: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، النشاط والحركة مفيدان لحمايتك من الأمراض والديون.

برج الدّلو: راجع عملك أو مستنداتك ثلاث مرات قبل الإنتهاء منها أو التوقيع عليها ،ملاحظتك للتفاصيل الصغيرة قد تكون سبباً فى إنقاذك من خطأ كبير.





برج الحوت: نقص أحد الفيتامينات قد يتسبب فى العصبية أوالكآبة أوتشتت القدرة الذهنية على التركيز بعملك،عليك بتوازن الطعام وشرب الماء لتعويض العرق.



