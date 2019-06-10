تواجد أمني مكثف في محيط لجان الثانوية العامة بدمياط (صور)
الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:50 ص
هند الشيال
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تواجدت قوات أمنية بشكل مكثف أمام لجان امتحانات الثانوية بدمياط، حيث تابع اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط تأمين اللجان ومدارس المحافظة خلال فترة امتحانات الثانوية العامة.
وقال "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، تتابع سير العملية الامتحانية للتعامل في حال وجود أية شكاوى.
وأضاف "سويلم" أن هناك بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن دمياط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، مضيفا أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح المعاونة مثل الكهرباء والمياه والتأمين الصحي، والصحة؛ لتواجد الطبيب أوالزائرة الصحية داخل اللجنة والإسعاف تحسبا لمواجهة أى ظرف طارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة من أمام المدارس من أجل توفير جو صحي وملائم لأداء الامتحانات.
وقال "السيد أحمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، تتابع سير العملية الامتحانية للتعامل في حال وجود أية شكاوى.
وأضاف "سويلم" أن هناك بروتوكول بين المديرية ومديرية أمن دمياط لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، مضيفا أنه تم التنسيق مع المديريات والمصالح المعاونة مثل الكهرباء والمياه والتأمين الصحي، والصحة؛ لتواجد الطبيب أوالزائرة الصحية داخل اللجنة والإسعاف تحسبا لمواجهة أى ظرف طارئ، بالإضافة إلى التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والاهتمام بأعمال النظافة ورفع القمامة من أمام المدارس من أجل توفير جو صحي وملائم لأداء الامتحانات.
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