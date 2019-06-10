جوجل يحتفل بالذكرى الـ57 لميلاد "العراب" أحمد خالد توفيق
الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:40 ص
Advertisements
Advertisements
يحتفل محرك بحث جوجل اليوم الإثنين 10/6/2019، بالذكرى الـ57 لميلاد الطبيب والكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، الملقب بالعراب.
اشتهر أحمد خالد توفيق بسلسلة "ما وراء الطبيعة" وبطلها الشهير "رفعت إسماعيل"، كما صدرت له سلسلة "فانتازيا" و"سفاري"، كما صدرت له روايات عدة أبرزها "يوتوبيا" عام 2008 والتي تُرجمت إلى لغات عدة.
يشار إلى أن شركة الإنتاج الأميركية الشهيرة "نتفليكس" أعلنت مؤخرا عن مشروع لتحويل سلسلة "ما وراء الطبيعة" إلى عمل فني.
توفي أحمد خالد توفيق في الثاني من أبريل عام 2018 بعد أزمة صحية، حيث أجرى عملية كي للقلب لعلاج الرجفان الذي كان يعاني منه، لكن قلبه توقف بعد عدة ساعات من استيقاظه من العملية بسبب رجفان بطيني مفاجئ.
Advertisements
المزيد عن: محرك بحث جوجل جوجل يحتفل جوجل احمد خالد توفيق
- انهيار نجل أحمد خالد توفيق أثناء دفنه
- في ذكرى ميلاد العراب.. 11 معلومة عن أحمد خالد توفيق
- جوجل Google يحتفل بالذكرى الـ 57 لميلاد أحمد خالد توفيق
- بعد احتفال جوجل Google به.. تعرف على السيرة الذاتية للروائي الراحل أحمد خالد توفيق
- تعرف على أهم أعمال الراحل أحمد خالد توفيق بعد احتفال جوجل Google بذكرى ميلاده
- كيف احتفل محرك جوجل بذكرى ميلاد الأديب والروائي أحمد خالد توفيق؟ (صورة)
- جوجل يحتفي بذكرى ميلاد العراب الراحل أحمد خالد توفيق
- Google يحتفل بالذكرى الـ 57 لميلاد أحمد خالد توفيق
- بعد احتفال جوجل به.. أشهر 7 روايات للراحل أحمد خالد توفيق
- في ذكرى ميلاد العراب.. كيف تنبأ أحمد خالد توفيق بموعد وفاته؟