ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جوجل يحتفل بالذكرى الـ57 لميلاد "العراب" أحمد خالد توفيق

الإثنين 10/يونيو/2019 - 08:40 ص
جوجل يحتفل بالذكرى الـ57 لميلاد العراب أحمد خالد توفيق
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يحتفل محرك بحث جوجل اليوم الإثنين 10/6/2019، بالذكرى الـ57 لميلاد الطبيب والكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، الملقب بالعراب.

اشتهر أحمد خالد توفيق بسلسلة "ما وراء الطبيعة" وبطلها الشهير "رفعت إسماعيل"،  كما صدرت له سلسلة "فانتازيا" و"سفاري"، كما صدرت له روايات عدة أبرزها "يوتوبيا" عام 2008 والتي تُرجمت إلى لغات عدة.

يشار إلى أن شركة  الإنتاج الأميركية الشهيرة "نتفليكس" أعلنت مؤخرا عن مشروع لتحويل  سلسلة "ما وراء الطبيعة" إلى عمل فني.

توفي أحمد خالد توفيق في الثاني من أبريل عام 2018 بعد أزمة صحية، حيث أجرى عملية كي للقلب لعلاج الرجفان الذي كان يعاني منه، لكن قلبه توقف بعد عدة ساعات من استيقاظه من العملية بسبب رجفان بطيني مفاجئ.
Advertisements
المزيد عن: محرك بحث جوجل جوجل يحتفل جوجل احمد خالد توفيق
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية
الكاميرون
0
x
19:30
0
زامبيا
البرازيل
0
x
21:00
0
هندوراس
دوري الأمم الأوروبية
إنجلترا
6
x
ركلات ترجيح
5
سويسرا
البرتغال
1
x
20:45
0
هولندا
الدوري التونسي
الإفريقي
2
x
16:00
1
الترجي
الدوري المغربي
الكوكب المراكشي
0
x
19:00
0
الوداد البيضاوي
الرجاء
0
x
21:00
0
الدفاع الجديدي