جوجل يحتفل بالذكرى الـ57 لميلاد "العراب" أحمد خالد توفيق

يحتفل محرك بحث جوجل اليوم الإثنين 10/6/2019، بالذكرى الـ57 لميلاد الطبيب والكاتب المصري الراحل أحمد خالد توفيق، الملقب بالعراب.





اشتهر أحمد خالد توفيق بسلسلة "ما وراء الطبيعة" وبطلها الشهير "رفعت إسماعيل"، كما صدرت له سلسلة "فانتازيا" و"سفاري"، كما صدرت له روايات عدة أبرزها "يوتوبيا" عام 2008 والتي تُرجمت إلى لغات عدة.





يشار إلى أن شركة الإنتاج الأميركية الشهيرة "نتفليكس" أعلنت مؤخرا عن مشروع لتحويل سلسلة "ما وراء الطبيعة" إلى عمل فني.





توفي أحمد خالد توفيق في الثاني من أبريل عام 2018 بعد أزمة صحية، حيث أجرى عملية كي للقلب لعلاج الرجفان الذي كان يعاني منه، لكن قلبه توقف بعد عدة ساعات من استيقاظه من العملية بسبب رجفان بطيني مفاجئ.