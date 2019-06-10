الجيش الليبي يسيطر على 3 مواقع عسكرية في طرابلس

أكد مصدر في الجيش الوطني الليبي، تمكن قواته من السيطرة على 3 مواقع عسكرية من ضمنها مرصدان لقوات الوفاق، في محور الأحياء البرية في طرابلس.

وأفاد المصدر بتدمير آليات عسكرية لقوات "الوفاق" وتقدم قوات الجيش الليبي في اتجاه نقاط مهمة في محور الرملة.

وشنت مقاتلات تابعة للجيش الوطني في ساعة متأخرة من صباح السبت، سلسلة غارات جوية استهدفت مستودعات ذخيرة للميليشيات في منطقة صلاح الدين جنوب العاصمة طرابلس.

من جانبه، أكد مصدر عسكري في القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، تجدد الاشتباكات أمس الأحد بالأسلحة الثقيلة على طريق المطار في العاصمة طرابلس.

وقال المصدر إن "قوات حكومة الوفاق صدت هجوما في محور الرملة لقوات الجيش الوطني الليبي".

هذا وأكد الفريق محمد الشريف رئيس الأركان العامة لقوات السراج لدى اجتماعه مع السراج بطرابلس، أن قواته والقوات المساعدة تخوض القتال وفقاً لمراحل تنفيذ الخطة المعتمدة، وتحقق تقدماً على مختلف المحاور.

وجاء استمرار المعارك بعد ساعات من تجديد غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا دعوته للأطراف المتحاربة في طرابلس إلى هدنة إنسانية عاجلة لوقف المعارك جنوب العاصمة طرابلس.

هذه هي المرة الثالثة منذ بداية المعارك في الرابع من شهر أبريل/نيسان الماضي التي توجه فيها الأمم المتحدة دعواتها لطرفي الصراع طلب "هدنة إنسانية" لتمكين العالقين في مواقع الاشتباكات ونقل الجرحى من مواقع المعارك، لكن دعواتها لم تجد طريقها للتنفيذ.